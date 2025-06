Tennis Club Arzachena festeggia la promozione in Serie C

La promozione in serie C del Tennis Club Arzachena.

La promozione in serie C della squadra maschile del Tennis Club Arzachena rappresenta un nuovo traguardo per lo sport locale. A sancire il successo, la vittoria per 4-2 ottenuta la scorsa settimana nel decisivo match dei play-off regionali contro il Tennis Club Cagliari. Un risultato che premia il lavoro, la costanza e l’impegno degli atleti e dello staff dello storico circolo arzachenese.

Non è stato da meno, per spirito e determinazione, il percorso della formazione femminile del club, che ha raggiunto a sua volta i play-off, fermandosi però prima del passaggio del turno. Un epilogo che non sminuisce il valore del cammino affrontato, culminato con il mantenimento della categoria e la conferma di un gruppo competitivo e coeso.

L’amministrazione comunale ha colto l’occasione per rivolgere un plauso a entrambe le squadre, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di crescita e coesione sociale. Il Comune di Arzachena, infatti, rinnova il proprio impegno nel promuovere l’attività sportiva attraverso il sostegno concreto alle associazioni locali, che quotidianamente si fanno portatrici dei valori educativi, formativi e inclusivi legati allo sport.

