Termina il torneo di Tennis di Luogosanto.

Tre giorni di sport, passione e sano agonismo hanno animato il centro gallurese in occasione del VI Torneo di tennis Rodeo Open Maschile – Città di Luogosanto. L’evento, organizzato come ogni anno dall’ASD Tennis Club Giovanni Solinas, si è confermato una delle tappe più attese dell’estate tennistica sarda. Capace di attrarre atleti e appassionati da tutta l’isola e oltre.

Sui campi in terra battuta si sono affrontati venti giocatori, tra cui sei atleti di seconda categoria. A imporsi è stato Nicolò Dessì, classificato 2.4 e tesserato per un club di Cagliari, che ha battuto in semifinale il russo Dimitri Araktcheev (TC Sanremo). Poi in finale ha superato con decisione Emanuele De Sanctis, anch’egli in forza al circolo ligure, con il punteggio di 6-4 6-0.

Durante la cerimonia di chiusura, sono stati ringraziati tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa: dal direttivo del circolo – formato da Fabrizio, Simonetta e Federico – al maestro Mario Ziulu, punto di riferimento tecnico della squadra, al giudice Federico Cericola, fino ai tanti volontari, collaboratori e sponsor, ben cinquanta in questa edizione.

Il Sindaco Agostino Pirredda, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutto il Tennis Club: “L’ASD Giovanni Solinas ha saputo costruire negli anni una realtà solida, dinamica e capace di valorizzare lo sport come momento di crescita e promozione del territorio. L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più speciale, perché arriva a poche settimane dalla storica promozione in Serie D2, un traguardo che premia il lavoro costante, i sacrifici e l’entusiasmo condiviso di tutta la comunità tennistica”.

