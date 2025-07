Una festa da sogno per la figlia di Belen, Luna, a Porto Cervo.

Per la figlia di Belen Rodriguez, a Porto Cervo, si è tenuta sabato scorso una grande festa e Luna Marì, che ha soffiato 4 candeline è diventata una principessa per l’occasione. Una festa a tema Barbie con palloncini rosa e allestimenti curati, grazie al lavoro di un grande team sardo per l’organizzazione degli eventi.

I gonfiabili e l’animazione di “Didò family Club” di Sassari ha reso l’evento del compleanno della piccola Luna una giornata da sogno. Tra gli altri organizzatori anche Michele Frau, che si è occupato della parte tecnica dell’evento, mentre dei palloncini “Lana” di Roberta Satta. Ha coordinato le acconciature acconciature è Tiziana Idee per la testa di Porto Cervo. Poi l’arrivo in serata di Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna, ed ex compagno di Belen Rodriguez, che ha partecipato a questa grande festa in una delle parti più belle della Gallura.

