A 65 anni si diploma col 100 a Olbia: “Il mio sogno, ora voglio continuare a dipingere”

Elena Coloru, di Olbia, fa la maturità a 65 anni e si diploma il massimo dei voti.

A 65 anni ha stretto tra le mani il diploma di maturità con un sorriso grande quanto il traguardo raggiunto. E non un diploma qualsiasi: Elena Coloru, madre e nonna di quattro nipoti, ha ottenuto 100/100 al corso serale del Liceo Artistico “Fabrizio de Andrè” di Olbia. Un risultato costruito con fatica, determinazione e notti insonni, ma anche con l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di sperare.

”Era un sogno che avevo messo da parte, ma mai dimenticato», racconta Elena. «Mi sono sposata molto giovane, e a vent’anni avevo già due figlie. Mi sono dedicata alla famiglia e poi al lavoro: da 34 anni faccio la governante in due ville a Porto Cervo. Ma quando mia figlia mi ha parlato del serale, non ci ho pensato due volte e mi sono iscritta”.

La passione per l’arte, coltivata per anni nel poco tempo libero, l’ha portata a scegliere proprio un liceo artistico. Il percorso, racconta, non è stato facile: «Lavoro fino alle tre del pomeriggio, poi torno a casa e studio di notte. Ho dovuto conciliare scuola, lavoro e famiglia, ma tutti mi hanno supportata. Gli ultimi mesi sono stati i più duri: non avevo mai sostenuto un esame, e ne sentivo il peso. La notte prima non ho chiuso occhio», sorride.

Eppure, proprio la notte, quando il silenzio lascia spazio alla concentrazione e alla caparbietà, è diventata la sua alleata. «Ho studiato duramente, e anche quando pensavo di non farcela, non ho mollato. Sono strafelice del traguardo raggiunto, a prescindere dal voto, perché sono orgogliosa di me stessa».

A coronare il percorso, un piccolo omaggio alla sua vena artistica: durante l’ultimo anno ha realizzato una personale riproduzione dell’Annunciazione, di Alberto Savinio – fratello del più celebre Giorgio de Chirico – che ha definito simpaticamente “un falso d’autore”.

Un dipinto che racchiude, forse, tutta la sua storia: l’arte come spazio di libertà, una finestra sempre aperta, anche nei giorni più faticosi. Ma la sua storia non finisce qui. Il diploma è solo una tappa: Elena ha già deciso di iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Sassari. ”Voglio continuare il mio percorso, sempre con impegno e con la voglia di realizzare il mio sogno: dipingere”.

E ai professori del serale rivolge un ringraziamento che sa di affetto e riconoscenza: ”Sono stati davvero speciali. Mi hanno accompagnata con pazienza, passione e fiducia. A loro devo moltissimo”. Caparbia, lucida, entusiasta, Elena è la prova che non esiste un’età per imparare, per cambiare, per inseguire ciò che ci rende vivi. E in un Paese che spesso racconta solo dei giovani che fuggono e dei sogni che si spezzano, la sua voce è un richiamo forte: non è mai troppo tardi per cominciare.

