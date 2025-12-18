Hashish e marijuana nelle scuole di La Maddalena.

A La Maddalena, le scuole superiori sono state interessate da un’operazione della polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio e all’educazione alla legalità. Nei giorni scorsi, il Commissariato di Porto Cervo, con la collaborazione della dirigenza scolastica e il supporto delle unità cinofile di Abbasanta, ha condotto controlli mirati all’interno degli istituti, nell’ambito di un progetto più ampio di prevenzione e sensibilizzazione rivolto ai giovani.

LEGGI ANCHE: Proseguono in mare a Olbia le ricerche del corpo di Rosa Bechere.

Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti.

L’iniziativa ha avuto un carattere principalmente educativo, offrendo un’occasione concreta per promuovere la cultura della legalità, rafforzare il dialogo con gli studenti e ribadire la costante presenza delle Forze dell’Ordine accanto alla cittadinanza. Durante i controlli sono stati rinvenuti complessivamente 31 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e presumibilmente destinata allo spaccio, 3 grammi di marijuana e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, che, se usata in maniera impropria, potrebbe creare allarme o situazioni di rischio.

Resta alta l’attenzione all’interno delle scuole.

L’operazione conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione all’interno degli ambienti scolastici, luoghi fondamentali per la formazione dei giovani. La sicurezza degli studenti e la prevenzione di comportamenti a rischio restano obiettivi prioritari. La polizia di Stato ribadisce così il proprio impegno nel vigilare, prevenire e intervenire, sottolineando come la costruzione di una cultura della legalità passi anche attraverso la quotidiana presenza nelle scuole e la collaborazione con i cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui