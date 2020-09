Ufficiale il ritorno del Giro di Sardegna.

Non si correva dal 2011. Il Giro di Sardegna, tradizionalmente un’anticipazione del Giro d’Italia, torna in questo 2020 come prolungamento di quest’ultimo. La Sardegna non compare nelle tappe del Giro, ma questo non ha scoraggiato gli organizzatori che hanno voluto ripristinare dopo nove anni l’appuntamento ciclistico dell’isola.

Si correrà dal 28 ottobre al primo novembre, a soli tre giorni dunque dal termine del Giro d’Italia. Partenza e arrivo ad Olbia. Organizzatori, la Nuova Ciclistica Placci, che firma anche gli eventi del ciclismo Under 23.

Il Giro di Sardegna nacque negli anni Sessanta, tradizionalmente si svolgeva nei mesi di febbraio-marzo. Quest’anno, data l’emergenza sanitaria, la corsa è stata collocata ad ottobre. L’impegno della Regione sarà quello di proseguire ancora con la tradizione anche nel 2021, con il ripristino delle date in primavera.

Il ciclista che più volte si aggiudicò il giro di Sardegna è il belga Eddie Merckx, vincitore per quattro volte (1968, 1971, 1973 e 1975). Il Belgio è la nazione con più vittorie di questo Giro, con ben 13 trionfi. Segue l’Italia con 9.

