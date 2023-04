Interrogazione del Pd sull’ex Arsenale di La Maddalena

Il presidente del Pd sardo e il circolo di La Maddalena intervengono sull’eterno pasticcio del recupero de delle bonifiche dell’ex Arsenale. “Dal mancato G8 del 2009, con perdite stimate in cento milioni di euro, alla tempesta sugli appalti delle grandi opere, all’attuale oblio da parte della Giunta Solinas“. Giuseppe Meloni, neo presidente del Pd, porta il caso di La Maddalena in Consiglio regionale. “Abbiamo presentato un’interrogazione in merito alla realizzazione delle opere di bonifica dell’area di rilevante interesse nazionale dell’ex Arsenale militare e sul suo destino futuro. Oltretutto nulla si sa dei 50 milioni di euro di fondi statali recuperati dalla Giunta Pigliaru per sostenere questi interventi”.

Il circolo Pd La Maddalena

“La segreteria del circolo Pd di La Maddalena esprime soddisfazione per l’attenzione dedicata dal gruppo Pd in Consiglio Regionale, e in particolare dal presidente Giuseppe Meloni, nei confronti delle bonifiche promesse e mai realizzate nelle acque dell’ex-Arsenale di La Maddalena”. Così reagiscono i Dem dell’arcipelago. “Riteniamo giusto che il presidente Solinas, in quanto commissario straordinario del Governo per l’attuazione delle bonifiche dal 2019, risponda di questa situazione di stallo che si protrae da tanto, troppo tempo. Il presidente ha il dovere di fornire una risposta chiara e convincente ai maddalenini che, oggi come anni fa, hanno affidato a questa Giunta il compito di traghettare il loro territorio verso un futuro di stabilità economica e sociale”.

