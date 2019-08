Il ritorno sulla panchina garibaldina in Serie C femminile.

L’U.S. Garibaldi di pallavolo ha ingaggiato Stefano Loddo come Responsabile Tecnico della Serie C Femminile per la prossima Stagione Sportiva 2019/2020. Per il coach Loddo, classe 72, si tratta di un ritorno nella panchina garibaldina. Precedentemente aveva già allenato la Serie C femminile nella sfortunata stagione 2015/2016, culminata con un amarissima retrocessione avvenuta per differenza set.

Pur essendo ancora molto giovane, Loddo vanta diverse esperienze sia nei campionati regionali, che in quelli nazionali, ricoprendo il ruolo di Scoutman e di vice allenatore ad Iglesias (B1maschile), Casale Monferrato (B1 femminile), Hermaea Olbia (A2 femminile), e come Capo Allenatore a Cave (B1 femminile).

Adesso il ritorno al Garibaldi: il coach cagliaritano ha accettato con grande entusiasmo la proposta del presidente Alessio Bittu, sposando a pieno il progetto tecnico di crescita e valorizzazione di una squadra giovanissima e con ancora ampi margini di crescita.

Questa la prima dichiarazione del Coach Stefano Loddo: “Ho accettato ben volentieri questo incarico, perché si tratta di un progetto molto stimolante poter allenare una squadra così giovane, che in questi anni ha fatto benissimo, e dove c’è tanto entusiasmo. Il campionato di serie C è impegnativo, ma non vedo l’ora di conoscere al meglio le ragazze e cominciare questa nuova avventura”.

