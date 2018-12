Vittoria sfumata per l’Olbia: contro l’Albissola finisce 1 a 1

Un pareggio amaro per i bianchi.

Si chiude il 2018 calcistico dell’Olbia, si chiude un anno non propriamente prodigo di gioie con un pareggio interno contro l’Albissola che grida senz’altro vendetta per come maturato. I ragazzi di mister Carboni approcciano la gara con fare gagliardo e propositivo, sfiorano la rete con Cotali di testa e con Ogunseye (gran di tiro di poco lato), prima di passare in vantaggio al 21′ di gioco con un gran colpo di testa del numero nove. L’Olbia è padrona del campo e non concede niente alla squadra ligure che nell’ora seguente gioca in maniera confusa, tenuta com’è alle corde da una manovra biancolbiese avvolgente e pressante.

A mancare, purtroppo, è però la zampata decisiva che possa ammazzare la partita. I bianchi ci vanno vicini nel primo tempo con Biancu (botta dal limite respinta a lato) e in avvio di ripresa con Ceter (bel fraseggio con Ogunseye e palla alta dal limite). I due attaccanti duettano bene e il colombiano è ancora pericoloso al 59′ con un colpo di testa che non trova lo specchio della porta. Al 74′ Vallocchia trova il corridoio per Ragatzu che in area aspetta quell’attimo di troppo prima di calciare. Per 80′ è dunque a solo olbiese in campo, poi d’improvviso si accende l’Albissola che con Silenzi sfiora il palo da posizione centrale. All’82′, invece, l’improvvisa doccia gelata: sul corner dalla sinistra svetta Damonte che indovina l’angolo e fa 1-1.

Ancora una volta su palla inattiva e inopinatamente rispetto all’andamento della gara l’Olbia viene raggiunta nel risultato e il diagonale di Ragatzu, cronometrato al minuto 91, non ha la fortuna che meriterebbe. E così, dal “Nespoli”, alla prima di ritorno, l’Olbia coglie un punto che e la sfumata di una vittoria meritatissima per qualità, agonismo e intensità.

Il tabellino.

Olbia-Albissola 1-1 | 20ª giornata

OLBIA: Crosta, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Biancu (88′ Cannas), Muroni (88′ Pennington), Vallocchia, Ragatzu, Ceter (72′ Calamai), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Marson, Pisano, Pitzalis, Vergara, Cusumano, Piredda. All.: Guido Carboni

ALBISSOLA: Piccardi, Calcagno, Gargiulo, Nossa, Oliana, Balestrero (66′ Sibilia), Damonte, Oukhadda, Cais, Martignago (51′ Mahrous), Silenzi (89′ Oprut). A disp.: Bambino, Albertoni, Sancinito, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Gibilterra. All.: Claudio Bellucci

ARBITRO: Michele Giordano (Novara). Assistenti: Veronica Vettorel (Latina) e Dario Gregorio (Bari)

MARCATORI: 21′ Ogunseye, 82′ Damonte (A)

AMMONITI: Iotti, Damonte (A)

(Visited 24 times, 24 visits today)