La Volley Hermaea Olbia riammessa in Serie A2 dopo il ricorso

L’Hermaea Olbia riammessa in A2

La Volley Hermaea Olbia è stata riammessa al prossimo campionato di Serie A2 Femminile. Il ricorso presentato dalla società è stato accolto da parte del Giudice di Lega.

La società biancoblù è dunque ammessa al torneo, e avrà ora a disposizione 60 giorni per integrare la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti sia per il Palazzetto Deiana di Olbia, attualmente interessato da alcuni lavori di adeguamento, che per il Palasport Comunale di Golfo Aranci, sede opzionale designata.

“Eravamo estremamente fiduciosi sull’esito del ricorso – spiega il presidente Sarti – i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo faticato a comprendere le differenze tra la scorsa stagione e questa in termini di richieste e condizioni, ma tutto è bene ciò che finisce bene. Ora ci concentriamo sulla preparazione e sull’avvio della nuova stagione“.

