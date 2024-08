Sagra del mirto, Telti si prepara a spegnere 29 candeline

La sagra del Mirto di Telti arriva all’edizione 29

Presentato da Comune e proloco il ricco programma dell’edizione 29 della Sagra del mirto di Telti che si terrà dal 9 all’11 agosto. “Il sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, l’assessore al Turismo Matteo Sanna, la presidente della Pro Loco Marilena Suelzu e il Consigliere comunale Gian Mario Inzaina, hanno presentato ufficialmente la 29° Sagra del Mirto. E’ stata raccontata la storia di questa sagra, ormai diventata evento di carattere regionale, trasformando Telti nella capitale sarda del Mirto. Sul tavolo le bottiglie delle quattro aziende nate proprio grazie alla sagra”.

Il mercato del mirto di Telti

“Il business del mirto a Telti, ha dei numeri importanti” ha detto l’Assessore Sanna ,” questo ha consentito anche lo sviluppo di attività ricettive. L’amministrazione ha censito 200 posti letto regolari (fra locande, agriturismi e case vacanza), oggi al completo. Anche sotto il profilo della tropizzazione, sono tante le famiglie che hanno deciso di vivere stabilmente a Telti, credo”, ha continuato l’assessore, ”che la sagra in questi anni abbia giocato un ruolo importante. Far conoscere le nostre tradizioni,il territorio e l’accoglienza, sia un merito della sagra e rappresenti un incentivo per chi sceglie di venire a vivere a Telti.”

Il Sindaco Vittorio Pinducciu, uno dei fondatori storici dellla Pro Loco, ha sottolineato la storia della pro loco e l’importanza che oggi come ieri tanto fa per la promozione del territorio. Senza dimenticare il fondatore, il Dott. Casula, che per primo fece partire la storia che ancora oggi si può condividere. “ Il ruolo della pro loco è fondamentale, senza la loro armonia, nulla sarebbe possibile”.

Gian Mario Inzaina, ha raccontato la bellezza del Mercatino estivo, “ Sono trenta gli espositori presenti “ ha detto, “ il mercatino rappresenta il punto d’incontro per artigiani e artisti capaci di offrire al pubblico non solo la visione di cose belle, ma anche la qualità di oggetti raffinati.” Marilena Suelzu, presidente della proloco , ha esposto il calendario. Tre serate coinvolgenti e originali , seppur nel totale rispetto della tradizione. “ organizzare la sagra è davvero impegnativo”, ha detto, “ abbiamo stilato un programma vario, metteremo a disposizione dei visitatori una mappa molto chiara con punti ristoro e percorso da seguire.”

Venerdì 9 Agosto

Il 9 agosto la consueta inaugurazione con taglio del nastro alle ore 20,00 aprirà ufficialmente gli stands dedicati a prodotti tipici, artigianali e derivati del mirto. Il taglio del nastro alla presenza delle autorità darà il via ufficiale alla 29° edizione. Alle ore 22,00 primo appuntamento in Piazza Dante: protagonista dell’attesa serata sarà Ambra Pintore con il progetto originale “ Non fermiamo la tradizione “ con lei Cuncordu Sas Bator Colonnas Scano Montiferru, Buju Mannu con Alex Dijgno ,Federico Marras,Perantoni Trio con Maurizio Pulina e Alessandro Zolo, Orlando Maxia e Matteo Muscas, Ambra Pintore quintetto con Roberto Scala, Diego Milia, Federico Valenti e Alessandro Cau. In piazza Rinascita dalle ore 22,00 Ballo liscio con Andrea Loi. Il Salone Parrocchiale dal 9 all’11 agosto ospiterà la Mostra Itinerante Sardegna Foreste “ I tesori naturali di un’isola “ a cura dell’ente Fo.Re.Stas.

Sabato 10 Agosto

Dopo l’apertura degli stands, la proloco proporrà: “Calici di Stelle”,degustazione guidata di 200 etichette di vini autoctoni. Alle 20,00, in piazza Duomo. “ La storia del Mirto”, a cura di Francesco Cassitta, dimostrazione con Sali aromatici, marmellate e liquore di Mirto. In piazza Dante alle ore 22,00 concerto degli Istentales, mentre in piazza Rinascita Ballo liscio con Mirko Putzu.

Domenica 11 Agosto

La terza giornata della 29° Sagra del Mirto, come tradizione vuole, è dedicata al folklore , con l’ attesa sfilata dei Gruppi ospiti : Li Frueddhi Tiltesi” di Telti , Gruppo Folk Oliena, Gruppo Folk Pattada , Gruppo Folk Ossi con il Coro Terra Galana di Monti.

Premio Va…lentina 2024 ore 21,45,

L’Assessore Sanna ha ricordato l’appuntamento con il Premi Va…lentina alle ore 21,45 Il premio Va…Lentina, fin dalla sua prima edizione, riconosce la capacità di chi ha saputo portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità, L’amministrazione Comunale di Telti rende merito a coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA imprenditoriale, predisponendo i processi, i sistemi e le risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale.

Alle ore 22,00 in Piazza Dante Esibizione del Gruppi Folk e in Piazza Rinascita Ballo Liscio con Gavino Maricca.

Sono stati predisposti ampi spazi per il parcheggio delle auto, un attento servizio d’ordine e sanitario. Si è lavorato molto anche sull’impatto visivo, proponendo giochi di luce tendenti al viola e punti ristoro su tutto il percorso.

