Al nuraghe Albucciu di Arzachena Michele Placido

Michele Placido ad Arzachena, lunedì 5 agosto in scena al nuraghe Albucciu per una serata tra poesia e musica. “Un evento culturale suggestivo immerso in un’atmosfera unica è in arrivo ad Arzachena – annunciano dal Comune – con Michele Placido protagonista di un viaggio tra musica e poesia. L’attore recita per noi versi di Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e di alcuni tra i più importanti poeti e scrittori napoletani, come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo”.

“L’appuntamento è lunedì 5 agosto 2024, alle 21:30, con Michele Placido in “Serata d’onore” al nuraghe Albucciu di Arzachena. L’evento è promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, ed è parte del Festival musicale Bernardo De Muro“.

