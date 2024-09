Prende fuoco un’auto nella zona industriale di Telti

L’incendio nella zona industriale a Telti.

Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti prontamente per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura all’interno del piazzale di un’autofficina nella zona industriale di Telti.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si segnalano feriti nell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri di Olbia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e determinare l’origine dell’incendio. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre strutture o veicoli presenti nelle vicinanze.

