Al via la Remata del Cuore a Olbia: il ricavato per un respiratore neonatale

La Remata del Cuore torna a Olbia.

Tutto pronto per la Remata del Cuore a Olbia. Sabato 21 novembre, dalle 11, nelle acque di viale Isola Bianca, prenderà il via una sfida tra equipaggi che gareggeranno tutti per un fine benefico: donare un respiratore per il reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II.

La giornata, organizzata dalla Lega Navale di Olbia, è dedicata all’associazione Pollicino, che dal 2006 offre sostegno e gioia ai bambini e alle famiglie, sia in ospedale che a casa. E’ proprio a loro che va l’intero ricavato per il progetto di Pollicino “Un respiro per la vita”, finalizzato all’acquisto di un respiratore pediatrico/neonatale Hamilton T1. Questo strumento è essenziale per la ventilazione di piccoli pazienti critici, consentendo loro di essere assistiti in ogni luogo, sia in ospedale che durante il trasporto via terra, mare o aria.

A partire dalle 11, gli equipaggi si sfideranno a bordo dei tradizionali palischermi, barche di legno con dieci rematori e un timoniere, coprendo un percorso di circa 240 metri con una virata. La sede della Lega Navale sarà aperta al pubblico e, dopo la premiazione, si terrà un pranzo solidale con intrattenimento musicale. I biglietti per il pranzo saranno acquistabili la mattina stessa dell’evento.

