Musica, artigiani ed eventi: Telti festeggia “L’autunno in collina”

L’autunno in collina a Telti, il 9 novembre dalle 18

Confermato l’appuntamento con L’autunno in Collina, l’evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Telti. “Con la preziosa collaborazione di Coldiretti Nord Sardegna, di Campagna Amica, dei professionisti di ONAV , degli artigiani e dei musicisti che permetteranno di realizzare, per la prima volta, un appuntamento all’insegna della stagione autunnale, con protagonisti assoluti i prodotti che la rappresentano”.

“Piazza Dante ospiterà gli artigiani del legno, del tessuto e della ceramica. Si tratta di un gruppo di artigiani veri, capaci di creare oggetti e manufatti unici, originali e irripetibili.

In Piazza Duomo saranno a disposizione del pubblico i prodotti di Campagna Amica, che grazie alla collaborazione di Coldiretti Nord Sardegna, proporrà il Torrone di Antonio Conti, la birra Agricola di Michele Addis, i prodotti lattiero caseari della Fattoria Tavolara e una infinita serie di panini sia Vegetariani sia con carne , patate fritte e verdure grigliate di Paolo Merella , il percetto , il pollo e l’originale salsiccia di pollo dell’Azienda Agricola Kurtanska Monika e le seadas e le frittelle di Andarinos”.

“Si unisce al gruppo anche il Panificio Marini di Orgosolo noto per le spianate e per Su Coccone con formaggio arrosto ,l’Azienda Agricola Apidoria di Carmen Atzori che proporrà il miele e i suoi derivati e il Comitato Festeggiamenti Festa patronale di Telti, i cui componenti prepareranno le caldarroste.

Presenti i professionisti dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di vino (ONAV) che guideranno l’attesa degustazione di vini in Piazza Duomo. Saranno circa cinquanta le etichette a disposizione del pubblico”.

Le voci del Premio Telti

“Confermata la presenza delle giovani voci esibite a Telti durante la scorsa edizione del Premio Inzaina e il gran finale musicale a cura dei Bud Brothers ovvero Giovanni e GianTore Budroni accompagnati dalla voce di Alessia Zuddas, da Gavino Serreri alla chitarra, da Roberto Cittadini alla batteria e da Gianni Gadau al basso e contrabbasso. Il gruppo si esibirà sulla scalinata della Casa Parrocchiale e proporrà alcuni dei più noti successi di Vittorio Inzaina, ri-arrangiati da Gian Tore Budroni. Ospite dei Bud Brothers sarà Paoluccio Masala. Musicista, talent scout e referente di Castrocaro per la Sardegna, la manifestazione ideata da Gianni Ravera che nel 1964 vide la vittoria di Inzaina con il brano” Adesso no”, ri -arrangiato dallo stesso Paoluccio Masala. Il suo sax proporrà proprio quella versione della canzone che portò a San Remo il giovane Vittorio. La voce narrante del concerto sarà quella di Matteo Sanna, che attraverso il racconto della vita artistica di Vittorio Inziana sarà filo conduttore di tutta la serata. Matteo Sanna si soffermerà soprattutto su Castrocaro”.

