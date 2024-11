Addio a Maria Salaris, fu assessora e maestra ad Arzachena

Addio a Maria Salaris.

Un lutto sconvolge la città di Arzachena, dove è scomparsa Maria Salaris. La donna era molto conosciuta non solo per la sua professione di insegnante in diverse scuole in Gallura, ma anche perché fu assessora alla Pubblica Istruzione, nel Comune di Arzachena.

Maria Salaris era una donna molto stimata ad Arzachena. Una scomparsa improvvisa a soli 69 anni, che ha sconvolto gli ex alunni della donna, che ricordano con affetto la loro maestra. Vedova di Paolo Columbano, che fu calciatore ad Arzachena e madre di tre figli, la 69enne è ricordata da tutti come una persona buona e onesta. Il suo funerale si terrà il 6 novembre, alle ore 10:30, nella chiesa di Santa Maria Della Neve (Tempio Nuovo), ad Arzachena.

