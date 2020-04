I buoni spesa a Telti.

È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella dell’amministrazione comunale di Telti. L’obiettivo era consegnare i buoni spesa alle famiglie che ne hanno fatto richiesta prima della vigilia di Pasqua, così che potessero passare il giorno di festa più serenamente.

Sono ben 65 i nuclei familiari che a Telti hanno dovuto beneficiare dell’aiuto alimentare previsto per chi si fosse trovato in difficoltà economica a seguito dell’emergenza coronavirus. Un totale di mille buoni stampati, per un importo complessivo di 19mila e 800 euro.

(Visited 175 times, 175 visits today)