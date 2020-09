Un caso di coronavirus a Telti.

Ieri l’ Ats Sardegna ha comunicato la presenza di un caso di positività al coronavirus a Telti. A darne notizia è stato il sindaco Gian Franco Pinducciu.

Si tratta del primo caso accertato a Telti a la persona e’ stata presa in carico dal Servizio Sanitario. Il centro operativo comunale provvederà ad eseguire tutti gli accertamenti necessari a monitorare la situazione.

“E’ una persona di mia conoscenza, molto seria, pienamente consapevole della sua attuale condizione di salute e molto responsabilmente si adegua al rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al covid 19. Si invita tutta la popolazione al massimo rispetto delle vigenti norme in materia di distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la propria e l’altrui sicurezza”, ha commentato il sindaco Pinducciu.

