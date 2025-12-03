Croci disegnate all’ufficio postale e minacce, Telti sotto choc

Atto vandalico a Telti.

Oggi, 3 dicembre, nella notte qualcuno ha disegnato delle croci sulle serrande e vetrate dell’ufficio postale di Telti. Le indagini sono in corso e si concentrano su una persona che avrebbe minacciato i dipendenti delle Poste del paese tempo prima.

Una situazione che ha scatenato non poche preoccupazioni in un paese tranquillo come Telti. Anche l’amministrazione comunale è a conoscenza del fatto avvenuto stanotte contro l’ufficio postale che si trova in via Manzoni, una delle zone principali della cittadina.