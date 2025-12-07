Kan Judo Olbia, nuovi successi per i baby judoka al Trofeo Terralba

Risultati importanti per i giovani del Kan Judo Olbia.

Il Kan Judo Olbia ha preso parte al quarto Trofeo Judo Terralba, una manifestazione regionale dedicata alle categorie preagonistiche. L’evento ha riunito numerose società provenienti da tutta la Sardegna e ha portato sul tatami centinaia di atleti impegnati nelle prime esperienze competitive. La delegazione olbiese, composta da cinque giovani judoka, ha affrontato la trasferta a San Nicolò d’Arcidano con l’obiettivo di misurarsi in un contesto formativo e sportivo.

I risultati ottenuti dagli atleti.

Le prove dei rappresentanti del Kan Judo Olbia sono state convincenti. Giovanni Ruiu, Emanuele Iorio e Nicolas Canu hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive categorie, mentre Emanuele Bonelli e Nathan Ventroni hanno raggiunto il secondo posto, ottenendo la medaglia d’argento. I risultati sono arrivati al termine di incontri disputati con impegno e attenzione tecnica, elementi che hanno caratterizzato l’intera trasferta.

Il lavoro dello staff tecnico del Kan Judo.

Il percorso dei giovani atleti è frutto dell’attività portata avanti dal maestro Angelo Calvisi, alla guida della società da oltre quarant’anni. Il lavoro svolto insieme ai tecnici Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi ha permesso alla palestra di costruire nel tempo un vivaio numeroso e costante. L’attenzione rivolta ai più piccoli, ai progetti scuola-sport e alle iniziative inclusive rivolte anche ai diversamente abili ha contribuito a rendere il Kan Judo Olbia una realtà riconosciuta in ambito regionale.

I prossimi appuntamenti sportivi.

Il prossimo impegno per il Judo Team Angelo Calvisi sarà l’edizione numero ventuno del Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu, in programma a Olbia. La competizione vedrà in gara un gruppo di cinquanta atleti della società, appartenenti alle categorie fanciulli e ragazzi, che si confronteranno con altri giovani judoka provenienti dai club sardi.