Telti, a Mauro Pili il Premio Va…lentina 2024

Mauro Pili premiato a Telti per la sostenibilità ambientale.

Il prossimo 11 agosto alle ore 21,45 in Piazza Dante a Telti, durante la 29° Sagra del Mirto, l’amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Vittorio Pinducciu e dall’assessore al Turismo Matteo Sanna, consegnerà a Mauro Pili il ”Premio Va…lentina 2024”. Sarà presente anche il Comitato contro la speculazione energetica del nord Gallura.

“La Terra e il Paesaggio sono le risorse più preziose che tutte le nostre comunità condividono. Gli sforzi compiuti quotidianamente dagli individui e dalle amministrazioni locali per proteggerla non sono solo necessari, ma stanno assumendo una rilevanza strategica per le comunità che hanno saputo cogliere le sfide di un nuovo concetto di sviluppo sostenibile “virtuoso”. In questo contesto, il premio Va… Lentina è un importante riconoscimento riservato alle personalità operanti in Sardegna , in tutti i settori, che si spendono quotidianamente per una così nobile causa. Il premio Va.. .lentina e’

un’importante riconoscimento per la capacità ed il coraggio che le persone premiate hanno dimostrato portando avanti una battaglia sulla sostenibilità ambientale. L’amministrazione Comunale di Telti rende merito a chi ha fatto dello sviluppo sostenibile, parte integrante del proprio DNA professionale.

Per tutti questi motivi si è deciso di conferire il Premio Va… Lentina 2024 al Giornalista Mauro Pili per il grande impegno sulla sostenibilità ambientale e per aver posto in essere una campagna di informazione e di iniziative utili per tutelare il paesaggio sardo dall’assalto speculativo Eolico e fotovoltaico.”

