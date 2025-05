Torna a Telti il “Premio Vittorio Inzaina”: ecco le date

La conferenza stampa della terza edizione del Premio Vittorio Inzaina a Telti.

E’ stata presentata la terza edizione del ”Premio Vittorio Inzaina”, il concorso canoro, organizzato dal Comune di Telti e dedicato all’illustre concittadino. I dettagli del programma sono stati svelati dal sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, dall’assessore allo Spettacolo, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Bilancio e Programmazione Matteo Sanna, dalla Presidente della Pro loco Marilena Suelzu, da Giada Inzaina , figlia dell’artista e da Gian Mario Inzaina, nipote di Vittorio Inzaina. E’ stato un racconto capace di dare forma al calendario predisposto da Giovanni Budroni, direttore artistico della manifestazione per il terzo anno consecutivo. Si terrà il 22/23/24 agosto alle ore 21.00.

I dettagli.

Sarà il Cantabimbo, storica manifestazione musicale creata da Paoluccio Masala negli anni ’60, ad aprire l’edizione 2025 del Premio Inzaina, con bambini di tutte le età capaci di conquistare il pubblico al primo sorriso. Con loro anche il Coro Spirito Gioioso “ e i Bud Brothers che riproporranno oltre al repertorio di Vittorio Inzaina anche una rivisitazione di brani Pop e Blues. Il Sindaco Vittorio Pinducciu, ha sottolineato l’importanza della presenza dei più piccoli per il concorso.” Sono i piccoli che più avanti potranno partecipare al Premio Vittorio Inzaina, sono i giovanissimi, verso i quali mostriamo ancora più attenzione, consapevoli del ruolo sociale che ha la musica “.

Sarà un’edizione particolarmente importante sia per gli organizzatori sia per i concorrenti, Oltre ai premi destinati ai primi tre classificati anche dieci borse di studio di 1.000,00 euro ciascuna, messe a disposizione dal Consorzio GRUPPO EVENTI DI VINCENZO RUSSOLILLO che consentiranno agli aggiudicatari la partecipazione alle Master Class organizzate da CASA SANREMO. Tutti i concorrenti iscritti al Premio Vittorio Inzaina saranno ammessi a partecipare alle Master Class di alta formazione musicale, organizzate in occasione del Premio, a cura di Maria Puca, giornalista, Ciro Barbato, musicista e Renato Tanchis, direttore della Warner Music Italy. Il comune di Telti, conferma per il terzo anno consecutivo il ” PREMIO VITTORIO INZAINA”, quale manifestazione canora abbinata alle selezioni nazionali di “CASA SANREMO LIVE BOX” CASA SAN REMO CAMPUS.

Oltre agli aspetti tecnici illustrati con dovizia di dettagli dal M° Giovanni Budroni, ci sono state due grosse novità comunicate sia dal Sindaco Vittorio Pinducciu sia dall’assessore Matteo Sanna.

Il Parco della Musica Vittorio Inzaina.

Il Sindaco ha illustrato la nascita del Parco della Musica, una nuova struttura in via di costruzione, nata sulle ceneri dell’ex mattatoio comunale. Una struttura destinata alla musica e all’arte, con anfiteatro, aule dedicate, sale musicali e un grande parco. La struttura sarà intitolata a Vittorio Inzaina.

Francesco Demuro e il Premio Isola In…cantata 2025.

Matteo Sanna ha invece comunicato l’attribuzione del Premio Isola In…Cantata al tenore Francesco Demuro, pluri premiato artista che partendo da Porto Torres, ha conquistato il mondo musicale diventando, a pieno titolo, l’erede del grande Pavarotti, raccogliendo premi e riconoscimenti internazionali. Francesco Demuro, ha accolto con entusiasmo la notizia comunicando che il 24 agosto, serata finale del Premio Inzaina, dedicata da sempre alla consegna del Premio Isola In…cantata, sarà presente e offrirà al pubblico una sua performance canora. Una occasione più unica che rara, visto il carnet degli incontri e delle tournee già in calendario.

Il dettaglio dei premi 2025.

1° CLASSIFICATO BORSA DI STUDIO EURO 500· PRESENTAZIONE ALLE SELEZIONI RAI DI SANREMO GIOVANI (se ne hanno i requisiti dal regolamento delle selezioni RAI) TARGA RICORDO.

2° CLASSIFICATO BORSA DI STUDIO EURO 400 PRESENTAZIONE ALLE SELEZIONI RAI DI SANREMO GIOVANI (se ne hanno i requisiti richiesti dal regolamento delle selezioni RAI) TARGA RICORDO .

3° CLASSIFICATO BORSA DI STUDIO EURO 300 PRESENTAZIONE ALLE SELEZIONI RAI DI SANREMO GIOVANI (se ne hanno i requisiti richiesti dal regolamento delle selezioni RAI) TARGA RICORDO .

Dal 1° al 20°CLASSIFICATO I primi 20 classificati, ritenuti idonei dal presidente del comitato di valutazione, (Maestro Ciro Barbato), avranno l’ammissione di diritto (non iscrizione) a CASA SANREMO LIVE BOX 2025.

Un ringraziamento è stato rivolto all’Archivio Mario Cervo, partner del Premio Vittorio Inzaina, che ha ospitato questo primo atto della nuova stagione del Premio . Confermato patrocinio di Rai 3 Sardegna che anche per questa stagione seguirà il Premio Vittorio Inzaina e il Premio Isola In…Cantata.

Le iscrizioni.

La domanda di iscrizione per la partecipazione al Premio Inzaina e al Cantabimbo si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Telti www.comune.telti.it o può essere richiesta alla direzione artistica all’ indirizzo e-mail: giovannibudroni57@gmail.com .Una volta compilata la domanda, va inviata alla direzione artistica: giovannibudroni57@gmail.com e per conoscenza al comune di Telti : affari.generali@comune.telti.ss.it·

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui