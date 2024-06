La riunione del Consiglio comunale di Telti.

Il prossimo Consiglio comunale di Telti è fissato per il giorno 2 luglio alle ore 18:30, presso la sede municipale. In questa seduta, sono previsti importanti punti all’ordine del giorno che riguardano diversi aspetti cruciali per la comunità locale.

Tra i temi principali, l’approvazione dei verbali della seduta precedente sarà il primo punto da affrontare, seguito dal progetto riguardante la realizzazione di una cantina, dichiarata di interesse pubblico, che richiede una deroga specifica.

Un altro punto sarà la ratifica della delibera che propone una variazione urgente al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Questa modifica rappresenta la sesta variazione complessiva al bilancio di previsione.

Inoltre, si discuterà dell’ottava variazione al bilancio di previsione, includendo l’applicazione di avanzo di amministrazione per gli anni a venire, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione del Comune di Telti.

