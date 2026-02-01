Nicolò da Olbia a The Voice Kids: il baby Salmo incanta Rai uno

Nicolò da Olbia arriva sul palco di The Voice Kids su Rai Uno.

Un bambino di Olbia si è esibito nella puntata di ieri, 31 gennaio, di The Voice Kids, programma condotto da Antonella Clerici. Il bimbo, di nome Nicolò Loche, ha portato le telecamere di Rai uno nella frazione di Pittulongu, dove il giovanissimo talento vive con la sua famiglia. Il ragazzo di 10 anni, si è esibito sul palco portando una cover di Salmo davanti ai giudici Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Le telecamere di The Voice hanno ripreso una delle bellissime spiagge di Olbia per poi entrare nella solare villetta del piccolo Nicolò, sorpreso dalle telecamere mentre puliva la sua splendida casa tipica sarda con le porte verdi, a pochi passi dal mare. “Quando sono stato preso a The Voice dalla gioia ho cominciato a pulire tutta la casa”, racconta il giovane talento parlando della sua passione di pulire casa e di mettere in ordine.

Ma il ragazzo ha anche un altro sogno: quello di cantare. Ed è così che il giovane di Olbia arriva sul palco di The Voice Kids. Anche i genitori del piccolo sono stati intervistati dal programma televisivo raccontando loro figlio. Il suo idolo è l’olbiese Salmo definito dal giovanissimo come artista spaziale svelando di aver visto almeno 12 dei suoi concerti.

Il piccolo Nicolò si era già fatto notare alle cronache locali e ha portato la sua simpatia e il suo talento nel rap stupendo i giudici del programma con la cover di “90 min”. Anche se il ragazzino non ha convinto Loredana Bertè, la regina del rock italiano ha riconosciuto che Nicolò ha “una grinta che lo porterà lontano”. Anche i giudici hanno vantato il talento del decenne, riconoscendo che il ragazzino è un performer nato.

