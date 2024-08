Violento incidente sulla strada per Telti, ci sono feriti

L’incidente sulla strada per Telti.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 sulla strada che conduce a Telti. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale, provocando diversi feriti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. La polizia stradale è presente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui