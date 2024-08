Paura in spiaggia a Spargi, bimbo morso ai genitali da un cinghiale

Un bimbo morso ai genitali da un cinghiale a Spargi.

Un bambino di soli 9 anni è stato aggredito da un cinghiale appena sbarcato sull’isola con la sua famiglia. L’episodio è avvenuto poco dopo l’arrivo della famiglia sull’isola, dove erano giunti a bordo di uno dei numerosi barconi turistici che ogni giorno trasportano visitatori nell’area. Il piccolo, che stava esplorando la zona insieme ai genitori, è stato improvvisamente caricato dal maiale selvatico. La situazione è rapidamente degenerata quando l’animale ha morso il bambino ai genitali.

La famiglia ha immediatamente chiesto aiuto e il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Merlo a La Maddalena. I medici hanno effettuato una serie di interventi per applicare sei punti di sutura, evidenziando che le conseguenze per il bambino sarebbero potute essere molto più gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il cinghiale, attratto dai resti di cibo o forse dalla presenza di turisti, potrebbe aver agito in modo imprevedibile e aggressivo. Nel frattempo, il bambino, sebbene traumatizzato dall’esperienza, sembra rispondere bene alle cure e si prevede una completa guarigione. La famiglia ha ringraziato il personale medico per la pronta assistenza e ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento.

