Vigile del fuoco picchiato dalla security al Red Valley a Olbia

Un vigile del fuoco picchiato al Red Valley a Olbia.

Momenti di tensione durante l’ultima serata della manifestazione Red Valley, tenutasi ieri a Olbia, dove un capo squadra dei vigili del fuoco è stato vittima di un’aggressione da parte di tre uomini della sicurezza personale di Diss Gacha.

L’incidente è avvenuto mentre il vigile del fuoco, impegnato nel servizio di vigilanza antincendio, stava svolgendo le sue mansioni di controllo. Secondo le prime ricostruzioni, il capo squadra avrebbe chiesto a un membro dello staff del cantante di non sostare in una via di fuga, per garantire la sicurezza in caso di emergenza. Tuttavia, questa semplice richiesta avrebbe scatenato la reazione violenta dei tre uomini della sicurezza, che hanno strattonato il vigile del fuoco, facendolo cadere a terra.

Il capo squadra è stato prontamente soccorso dai colleghi e dagli altri membri della sicurezza del festival, evitando conseguenze più gravi. Subito dopo l’aggressione, i tre uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine presenti sul posto, identificati e denunciati per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i presenti e l’organizzazione del festival ha immediatamente espresso solidarietà al vigile aggredito, ribadendo l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza durante eventi di tale portata.

Dura la replica del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari Antonio Giordano che si è recato sul posto nell’immediato per sincerarsi delle condizioni di salute del collega. “Le donne e gli uomini dei vigili del fuoco oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente sono impegnati quotidianamente anche nei servizi di istituto come le vigilanze antincendio che permettono a manifestazioni come il Red Valley di potersi svolgere in piena sicurezza. Quanto accaduto nella serata di ieri ai danni del collega è inaccettabile e non può essere giustificato. Grazie alla collaborazione con la polizia di Stato, verranno presi tutti i provvedimenti conseguenti alle denunce presentate nell’immediato per tutelare il collega e per rispetto del lavoro di tutti i vigili del fuoco. Esprimo piena solidarietà al collega che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, e ringrazio a nome di tutti i vigili del fuoco quanti si sono attivati subito per soccorrere il collega e identificare gli aggressori. Mi auguro che episodi del genere non si riverifichino in futuro“.

