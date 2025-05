A Tempio accordo Comune-Abbanoa per strade e rete idrica

L’accordo Comune-Abbanoa a Tempio Pausania.

A Tempio via Limbara è pronta per essere asfaltata, su via Don Sturzo e via Togliatti Abbanoa si impegna ad accelerare al massimo le lavorazioni in modo da permettere all’amministrazione comunale di rifare la bitumatura in tempi rapidi. Sono due dei tanti temi emersi nel corso dell’incontro tra il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis e il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu, accompagnati rispettivamente dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti e dal responsabile del distretto della Gallura del gestore Idrico Gianfranco Doneddu. Il vertice che si è tenuto presso il Municipio di Tempio è stato voluto dal sindaco per fare il punto sulle varie questioni aperte in città, “prima tra tutte – ha sottolineato il sindaco Addis – quella dei ripristini stradali. La situazione della qualità dell’acqua e in generale dei rapporti con Abbanoa – ha proseguito il sindaco – è in effetti molto migliorata ma serve uno sforzo comune per dare ancora maggior impulso alla collaborazione finalizzata ad una buona qualità dei ripristini stradali”. Il Comune ha infatti pronto il piano di bitumazione delle strade da avviare a seguito della conclusione dei lavori del rifacimento della rete idrica.

L’incontro è servito anche a fare una panoramica generale anche su diversi temi che riguardano il servizio idrico a Tempio: le perdite – ridotte notevolmente rispetto al passato l’impianto di depuratore di Valliciola ancora in mano al Comune, i rapporti debiti/crediti tra il Comune ed Abbanoa, la qualità dell’acqua notevolmente migliorata e la prossima conclusione dei lavori di collegamento con la diga di Monte di Deu, del nuovo impianto di potabilizzazione e di un nuovo tessuto di condotte di adduzione.

“Gli incontri con gli amministratori nel territorio – ha commentato il presidente Sardu – fanno parte di una volontà di riaffermare il ruolo centrale che i Comuni hanno in Abbanoa. L’azienda in tutte le sue articolazioni ha il dovere di interloquire in modo fruttuoso con le amministrazioni tenendo sempre presente l’obbiettivo: offrire un servizio di qualità. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche a Tempio”.

