Addio al maestro Pasella, il suo ultimo coro alla Messa di Natale a Tempio

Addio a Giovanni Pasella.

Una notizia ha sconvolto la Gallura intera. È morto il maestro Giovanni Maria Pasella, direttore del coro polifonico di San Pietro Apostolo, a Tempio. Aveva diretto il coro anche nella scorsa Santa Messa di Natale e, purtroppo, il prossimo anno sarà incolmabile il vuoto nelle festività senza la sua presenza.

Il professore si è spento questa sera a Tempio Pausania. Uomo di grande fede e di grande cultura ha lasciato un segno profondo nella comunità di Tempio Pausania, la sua città. Con la sua scomparsa se ne va via un pezzo molto importante per la città di pietra, ma anche per la Gallura intera.

