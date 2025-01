Fausto Leali e tanti spettacoli per i più piccoli a Golfo Aranci per la Befana.

Le feste a Golfo Aranci non sono finite e nel paese ci sarà un altro big della musica italiana. Ci sarà Fausto Leali che si esibirà la vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio, alle ore 18, ma ci saranno anche tantissimi eventi per i più piccoli.

Golfo Aranci Mon Amour continua a offrire appuntamenti gratuiti e ha deciso di non concentrare tutta l’offerta durante il Capodanno o il Natale. Dopo l’esibizione di tanti artisti come i Collage, i Trammps, del romantico concerto Natalizio a lume di candela e dei concerti pre capodanno di Famao, Fred de Palma e dj Matrix, le feste non finiscono.

Lo spettacolo più atteso è quello del cantautore Fausto Leali, definito il primo soul man italiano. Ha fatto la storia della musica italiana con “Angeli Negri”, “A chi”, “Deborah”, ” Io camminerò”, “Io amo”, a “Mi manchi” e “Ti lascerò”. Sarà apprezzato da un pubblico più adulto, ma Golfo Aranci ha deciso di non lasciare i bimbi privi degli eventi dell’Epifania.

Dopo Babbo Natale, infatti, arriva la Befana e ci sarà il Disney Show in piazza Cossiga, alle ore 18 nella tensostruttura. Sul palco le voci di Alessio e Serena Cartamantiglia, ( da quattro anni corista di Renato Zero), ballerine, professioniste e i magici personaggi Disney. Ci saranno personaggi come Cenerentola a Re Leone, da Aladino a Frozen, dalla Sirenetta a Oceania, con Minni sul palco per unire ogni storia.

Un musical appassionante per grandi e piccini e altre mascotte come Masha e Orso, Topolino, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto e gli adorabili PJ Masks – Superpigiamini e una Minni presentatrice. I due spettacoli con ingresso libero e gratuito, sono organizzati dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu e da Vadilonga con il sostegno dell’amministrazione Comunale di Golfo Aranci e inseriti nel ricco calendario con il marchio Golfo Aranci Mon Amour.

