Il Natale di Tempio si tinge di blu, festa per l’accensione dell’albero

Acceso l’albero di Natale a Tempio.

Tempio si tinge di blu con l’accensione del grande albero di Natale di circa 10 metri. L’evento più atteso è avvenuto ieri sera alle 19, in piazza Gallura, di fronte al Municipio tempiese. Hope (speranza), questo il nome dell’albero, è stato allestito da Manuel Marotto, a ColorArt e Asara Art.

LEGGI ANCHE: La casa di via Imperia accende la magia del Natale a Olbia

La scelta del nome è di Manuel Marotto, ideatore del teatro invernale del progetto Tempio a Colori Xmas is a place. Non sarà blu solo l’albero, ma dello stesso colore sono anche le installazioni in piazza Gallura e in piazza Faber.

La sua accensione è stata accompagnata da uno spettacolo di danza, offerto da Korin Podešva allieve del DanSoul Studio ha emozionato gli spettatori in piazza Gallura. Tra le vie del centro ha suonato anche la Banda Musicale Città di Tempio.

Gli scatti più suggestivi dell’evento di ieri sera sono stati pubblicati sulla pagina istituzionale del Comune. L’amministrazione comunale ha messo in atto un calendario degli eventi ricco per il Natale 2024, organizzato dal vicesindaco Annapaola Aisoni, con il supporto degli assessorati al Turismo e Spettacolo e alla Cultura di Elizabeth Vargiu e Monica Liguori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui