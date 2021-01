I lavori nelle scuole di Tempio.

Il Comune di Tempio pensa al futuro, ripartendo dall’edilizia scolastica. Le scuole di San Giuseppe, il vecchio Caseggiato e la scuola media sono al centro di un progetto di riqualificazione e completamento dei lavori. In particolare, gli ingressi delle scuole saranno interessati da alcuni interventi di adeguamento.

La scuola primaria Vecchio Caseggiato avrà finalmente uno scivolo per permettere alle persone disabili di poter accedere nell’edificio. Un’importante lavoro finalizzato all‘abbattimento delle barriere architettoniche. Nella scuola media di via Angioj sarà rifatto, invece, il cornicione all’ingresso dell’istituto. Il costo dei lavori, aggiudicati da una ditta di Tempio, è di 16mila e 881euro.

