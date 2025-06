Borgo di Vino in Tour, tre giorni di festa a Tempio

La festa di Borgo di Vino in Tour a Tempio.

Tutto pronto a Tempio Pausania per la tre giorni dedicata al gusto dell’iniziativa Borgo di Vino in Tour che rientra nel ciclo di iniziative della rassegna InVita- La Via dei Borghi. Un viaggio nelle eccellenze enologiche di 40 cantine nazionali e in quelle gastronomiche che passano attraverso le preparazioni culinarie dei 16 ristori, tra ristoranti e bar, coinvolti nel progetto. Si parte venerdì 27 alle 20 e si proseguirà fino a domenica 29 giugno, alla ricerca dell’armonia gustativa e musicale, all’insegna della cultura del bel vivere propria della Gallura.

Il centro storico di Tempio Pausania è pronto per accogliere le 40 cantine che saranno protagoniste dal 27 al 29 giugno dell’evento Borgo di Vino in Tour. Un patrimonio di enologico prezioso che fa capo al lavoro serio e costante di 40 produttori, alcuni provenienti dalla Sardegna ed altri dalle altre regioni italiane. Oltre alle cantine ben 16 attività di ristoro, tra ristoranti e bar del territorio, prepareranno alcuni piatti tipici esclusivamente per l’evento, il tutto allietato da una serie di appuntamenti musicali. L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 giugno alle ore 20, momento in cui apriranno gli stand per le degustazioni. Borgo di Vino in Tour, rientra nella programmazione del contenitore culturale denominato “InVita-La via dei Borghi” curato dal Comune di Tempio Pausania, dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Fondazione Bernardo De Muro.

Nel corso delle serate si esibiranno per le vie del centro: “Funky Jazz Orchestra di Berchidda” (27 giugno ore 19 e 21) e intrattenimento musicale per le vie del Borgo (27 giugno ore 21:30) ; Coro Gabriel di Tempio Pausania e Coro di Nulvi (28 giugno, ore 11), a cura del Coro Gavino Gabriel di Tempio Pausania. Sempre il 28 giugno, la sera si esibiranno Gruppo Folk Accademia delle Tradizioni Popolari città di Tempio; Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto (ore 18.30-20.30); infine alle ore 20.00 sarà la volta di Aspettando Faber con Marco Carta e Denise Guye in Piazza Italia a cura di Tempio Faber Festival-Ass.Iskeliu. Alle 21.30 intrattenimento musicale per le vie del centro. Nelle serate del 28 e del 29 giugno gli stand per le degustazioni apriranno alle ore 18.

La ricerca della qualità e del gusto passeranno attraverso le degustazioni degli ottimi vini proposti in assaggio e dai piatti che per l’occasione prepareranno i 16 locali coinvolti nell’evento. Un caleidoscopio di sapori che saranno deliziare i palati più esigenti. Ecco di seguito una lista dei locali coinvolti e dei piatti proposti per la serata: Locanda Vecchio Corso (Polpette di pecora fritte con maionese e cannonau); Il Purgatorio ( Mazza Frissa, Favetta, Guanciale croccante e cipolla in agrodolce); Caffetteria della Piazza ( Fregola con verdure di stagione); L’Orientale (S’Ispidu, Spedino fantasia); La Chintina (Fregola con Pulpeddi e Zafferano, Porcetto alla brace solo venerdì); Bar Caffè Mauro (Carne alla Brace); La Trattoria Gallurese ( Chjusoni con Mazza Frissa); L’Amore Perduto (La Pinza); Living (Moscardini alla Diavola); Civico 18 (Cuoppo di Mare); Acqua e Farina (Calzone fritto ripieno di pomodoro, fior di latte e basilico); Classe 1980 in Piazza Gallura (Taglierino, Zuppa, Panino Porchetta, Dolcini); Pizzeria Bosco ( Pizza a portafoglio Margherita); Liberty (Zuppa Gallurese); La Caffetteria della Chiesa (Tagliere di salumi); Trattoria Bisson (Gnocchetti alla Sarda). Da venerdì prossimo insomma l’armonia diviene indiscussa protagonista, non solo in musica ma soprattutto in sensorialità e gusto per godere dello spirito e della cultura gallurese. L’ingresso è libero.

