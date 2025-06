Il 17enne Raoul di La Maddalena ora è ricoverato a Olbia

Ancora buone notizie per Raoul, il 17enne di La Maddalena finito in coma dopo un incidente in motorino poco più di un mese fa. Nell’isola tutti tirano un sospiro di sollievo per questo ulteriore miglioramento.

Concluso un lungo e sofferto periodo di degenza nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale civile “Santissima Annunziata” di Sassari. Raoul, il ragazzo maddalenino vittima di un grave incidente stradale avvenuto la notte del 18 maggio scorso lungo il viale Mirabello, finalmente ha lasciato il reparto.

Il ragazzo ha ricominciato lentamente a parlare e, attualmente, si trova ricoverato presso il Mater Olbia per essere sottoposto ad un ciclo di fisioterapia per recuperare le funzionalità motorie.

I sanitari, escludono, per il momento, che il giovane abbia bisogno di ulteriori interventi atteso che il suo recupero procede gradualmente a migliorare.

La notizia, oltre che per la felicità dei propri cari che lo hanno sempre accudito con amore, è stata accolta con gioia da tutti gli amici e conoscenti di La Maddalena.

