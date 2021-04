Un calendario ricco di eventi in per i 60 anni del Moto Club Città di Tempio

Tutti gli eventi in programma.

In occasione dei 60 anni del motoclub di Tempio, il direttivo presieduto da Carlo Fadda ha stilato il calendario #60annisecondagiovinezza, che oltre alla gara di campionato fissata per il 9 maggio, vede anche la programmazione di un colorato Raduno di Vespa, organizzato dall’Associazione Vespa club di Olbia, in calendario per il 2 maggio prossimo: il raduno regionale “Io sto con te in Vespa” avrà partenza da Olbia, tappa a Sant’Antonio e arrivo a Tempio Pausania.

Per il 10 Ottobre è in programma la Motocavalcata Regionale FMI “ Limbara Country”, con partenza dal Crossodromo Sergio Bruschi, escursione sul Monte Limbara e arrivo in Piazza XXV Aprile a Tempio Pausania. Il 4 e 5 dicembre sarà il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, ad ospitare la cerimonia per i #60annisecondagiovinezza del club. L’evento nazionale organizzato con il supporto della FMI, prevede la presenza dei Talenti Azzurri che, con la propria testimonianza, sapranno incoraggiare gli atleti alle prese con una fra le stagioni più difficili della storia dello sport. Preparativi in corso anche per il Meeting sportivo e turistico che in quell’occasione coinvolgerà il centro storico della città gallurese.

In occasione dell’atteso compleanno, il motorclub sbarca online con una finestra ufficiale sulle attività passate e future del sodalizio tempiese che racconta molto del passato del club e dei volti che hanno dato vita all’attività sportiva. Dalle fotografie in bianco e nero di ieri agli scatti dinamici dei campioni di oggi, il sito raccoglie tutti i dati utili non solo per conoscere le diverse attività, ma anche le prossime iniziative.

