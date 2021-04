Controlli agli arrivi in Sardegna, una contestazione al porto di Olbia

I controlli nei porti della Gallura.

Non si fermano i controlli sulle del Corpo forestale sulle persone in arrivo nei porti e negli aeroporti della Sardegna. I controlli riguardano principalmente il motivo dell’arrivo e la registrazione all’app Sardegna sicura, come disposto dalle norme regionali.

Tra le ore 18 del 1 aprile e le ore 18 del 2 aprile, sono stati effettuati 3.235 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.096 nell’aeroporto di Cagliari e 594 in quello di Alghero; 1.117 nel porto di Olbia, 228 in quello di Porto Torres, 106 a Golfo Aranci, 42 a Cagliari e 52 a Santa Teresa di Gallura.

E’ stata notificata una contestazione al porto di Olbia per mancata registrazione nell’applicazione “Sardegna sicura”. Sono stati effettuati anche 37 controlli nel territorio.

