Il canile in località Padulo.

Il canile realizzato in località Padulo è pronto per ospitare i nostri amici a quattro zampe. Aspetta soltanto di essere affidato in gestione. Per farlo l’amministrazione comunale di Tempio ha già pubblicato due manifestazioni di interesse.

“A questo proposito colgo l’occasione per invitare, viste anche le recenti notizie d’attualità, chiunque abbia interesse ed i requisiti, a partecipare al bando considerata l’importanza di avere un canile comunale non solo in una prospettiva di lotta al randagismo ma – specifica l’assessore all’Ambiente Francesco Quargnenti – innanzitutto dal punto di vista del benessere psico-fisico dell’animale, in un’ ottica e in un ambiente che possa favorire la riduzione dei tempi di permanenza dei cani ospitati e la loro adozione presso famiglie adatte ad accoglierli”

Il canile sanitario è stato costruito durante l’amministrazione guidata da Pintus dove l’assessore Francesco Quargnenti ricopriva il ruolo di assessore all’Ambiente. Ravvisata la necessità di avere anche un canile rifugio, di supporto e a completamento di quello sanitario, è stato approvato il progetto cui non si è dato corso a seguito della necessità che lo stesso venisse realizzato su un’unico terreno evitando così la movimentazione di animali su una strada statale.

Dopo il completamento del canile rifugio realizzato in Località Padulo nel marzo del 2018, a seguito di un sopralluogo realizzato con i servizi veterinari Ats, per l’attivazione del servizio di custodia e gestione dei cani randagi di competenza del Comune, si è reso necessario prevedere alcuni interventi di manutenzione straordinaria al canile sanitario, realizzato in precedenza, e provvedere all’arredamento di alcuni locali da destinare alle attività di controllo del servizio vetenario stesso.

Adesso la parte più importante e delicata: affidare la gestione del canile a chi ha i requisiti. La procedura è già stata attivita due volte attraverso la pubblicazione di due manifestazioni d’interesse.

