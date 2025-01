Grande successo per la prima edizione del Capodanno a Bassacutena

L’evento di Capodanno ha portato parecchie persone a Bassacutena.

Grande successo dei Fidali 65/75/85 per la prima edizione “Capuannu cu li Fidali ” Bassacutena. Numerose le persone arrivate in Piazza della Carità dai paesi limitrofi per festeggiare l’inizio del nuovo anno insieme al comitato.

La numerosa presenza di più generazioni all’interno della tensostruttura appositamente installata in piazza, adulti e giovani locali hanno riempito di orgoglio e partecipazione l’evento promosso dai Fidali per animare la piccola frazione di Tempio Pausania. Gli organizzatori, nella persona del presidente Massimiliano Ricciu si ritiene molto soddisfatto della partecipazione perché può essere d’auspicio per una partecipazione agli eventi successivi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui