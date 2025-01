La polizia di Olbia ha arrestato due persone

In questi giorni la polizia del commissariato di Olbia ha arrestato due persone in esecuzione di altrettanti ordini delle Procure. Il primo è un 40enne già sottoposto a misure alternative della detenzione che stava scontando una condanna per quasi 4 anni di reclusione. Si tratta di un cumulo di pena per reati contro la persona e legati alla droga. L’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Sassari, dopo aver preso atto delle sue ripetute violazioni delle prescrizioni delle misure alternative alla detenzione, ha disposto la carcerazione.

Sempre gli agenti del commissariato di Olbia, al termine delle indagini hanno rintracciato un 35enne originario del Bangladesh. Hanno così eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cagliari: deve scontare una pena per reati contro la persona e il patrimonio. I fatti risalgono al 2016, quando, in concorso con altre 3 persone, aveva commesso un’efferata rapina ai danni di un connazionale. A seguito della condanna era stato diramato un avviso di rintraccio valido su tutto il territorio europeo. I due arrestati ora si trovano nel carcere sassarese di Bancali dove rimarranno sino a termine delle rispettive pene.

