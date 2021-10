L’edizione 2022 del Carnevale Tempiese.

Il Carnevale Tempiese edizione 2022 si farà. E’ arrivata la conferma per un’appuntamento che è senza dubbio uno degli eventi più importanti di Tempio Pausania. L’evento torna dopo l’annullamento dello scorso anno dovuto all’emergenza coronavirus.

Saranno dieci i carri a concorso che, nell’ottica di un miglioramento qualitativo delle proposte progettuali auspicato dal nuovo regolamento, sfileranno per le vie della città durante le tre giornate principali, oltre ai più famosi re Giorgio e Mannena. Di questi dieci, otto sono i progetti dei gruppi consolidati che da tempo impegnano con grande passione le loro risorse per permetterci di godere di una manifestazione in continua crescita, due le proposte provenienti da Calangianus, delle quali una arriva da un gruppo alla sua seconda esperienza con il Carnevale Tempiese e la seconda da un gruppo al suo primo appuntamento con la manifestazione.

I gruppi.

Parteciperanno alla manifestazione il Gruppo Folk con “Rinascere”, La Compagnia di San Giuseppe con “Mama Africa. Ci vuole una Macumba”, New Group con “Andrà tutto bene…Un Corno!”, Quelli del Karnevale con “What Privacy?”; La Cionfra con “Il nuovo Gandhi”, Carnival Passion con “L’italiano va di moda”, The Crazy Carnival con “Pandora”, I Vampiri con “Tempi Moderni 2.0”; King Kong Group con “I Toreri”, Lu Carrasciali Caragnanesu con “Amazon/Amazzonia”.

Grande risalto verrà dato alla sfilata dei bambini che come di consuetudine allieterà il lunedì della Seigiorni, l’obbiettivo sarà il coinvolgimento di tutti i più piccoli con la partecipazione degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e medie cittadine, in un appuntamento ormai consolidato tra i più sentiti e partecipati della manifestazione.