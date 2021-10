I lavori sulla strada di Monte Pino.

È stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori tra Anas e Ici, Italiana Costruzioni Infrastrutture, l’azienda appaltatrice che realizzerà le opere sulla provinciale 38 bis ,la strada di Monte Pino.

“Un risultato straordinario che mette a tacere critiche e polemiche – commenta l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris – frutto dello sforzo di tutti i soggetti coinvolti. Soprattutto, un risultato che restituisce dignità al territorio e apre una nuova fase che auspico possa essere di piena rinascita”.

I lavori hanno un valore 6,5 milioni di euro e per una durata prevista di 483 giorni. “Abbiamo lavorato in sinergia con Anas e nel rispetto delle indicazioni date dalla Procura – ha aggiunto Salaris – cercando di ottimizzare i tempi per poter procedere con la realizzazione di un’opera strategica e dal forte valore simbolico”. I lavori verteranno infatti su quanto già condiviso con la Procura e consistono nella ricostruzione del corpo stradale a seguito della frana e in altri interventi di adeguamento e ripristino delle opere idrauliche e della sovrastruttura stradale su tratti compresi dal chilometro 1,250 al 4,600.