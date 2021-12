Le case decorate per Natale a Tempio.

Luminarie di ogni tipo e colore, cancelli, terrazzi, scale e ringhiere illuminate, alberi da frutto decorati nei giardini. Sono tantissimi i tempiesi che hanno decorato le proprie case per rendere più caloroso il Natale. Straordinaria via Palmiro Togliatti, dove quasi ogni casa ha una qualche decorazione all’esterno, decorazioni anche in via Leonardo Gana.

Sicuramente la casa che ormai da anni attira ogni anno l’attenzione di concittadini e curiosi si trova in via Garibaldi che anche quest’anno all’austerità delle mura in granito e delle ringhiere in ferro battuto unisce i colori e la gioia delle luci del Natale.