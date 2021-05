La situazione coronavirus a Tempio.

Continuano a diminuire il numero delle persone positive al coronavirus a Tempio.

In base ai dati del Servizio di Igiene Pubblica e comunicati dal Comune, infatti, a oggi i positivi sono 29, di cui solo 1 è un nuovo caso, appartenente alla variante inglese. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono invece 4. Sono 8 le persone guarite in questi ultimi 4 giorni.

“Il rallentamento sempre più marcato della curva dei contagi è un dato molto confortante – commenta il sindaco Gianni Addis – i comportamenti responsabili e attenti stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo, vi invito, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani”.

