Circonvenzione di incapace, spunta un secondo indagato a Tempio

C’è un secondo indagato a Tempio Pausania.

Nuovi sviluppi emergono dall’indagine aperta dalla Procura di Tempio Pausania su un presunto caso di circonvenzione di incapace ai danni di un’anziana di 84 anni, residente in città e affetta da un decadimento cognitivo. L’inchiesta, avviata nei mesi scorsi, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, registra ora l’iscrizione di un secondo indagato, ritenuto coinvolto nella vicenda che avrebbe portato al trasferimento dell’intero patrimonio della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una donna si sarebbe avvicinata all’anziana offrendosi di assisterla nelle incombenze quotidiane, instaurando in breve tempo un rapporto di fiducia. In un arco temporale limitato, la vittima sarebbe stata accompagnata da un notaio e indotta a conferire una procura generale, attraverso la quale sarebbero stati intestati a terzi immobili, terreni, conti correnti, carte di credito e polizze assicurative.

Le indagini dei carabinieri hanno portato, il 22 dicembre, a perquisizioni nell’abitazione e nell’ufficio del secondo indagato, al fine di acquisire documentazione e supporti informatici ritenuti utili. L’ipotesi accusatoria è che l’uomo abbia fornito un contributo determinante alla realizzazione dell’operazione. L’inchiesta era partita dopo segnalazioni presentate alla magistratura, anche grazie all’intervento di un istituto bancario che avrebbe rilevato anomalie nelle operazioni. A tutela della vittima sono già stati disposti il sequestro dei beni e specifici provvedimenti restrittivi.

