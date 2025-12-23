Capodanno a Olbia, fervono i preparativi per il grande concerto

I preparativi per il concerto di Capodanno a Olbia.

Scatta il conto alla rovescia per il Capodanno 2026 di Olbia, che quest’anno cambia scenario e assetto organizzativo. A pochi giorni dal concerto che vedrà protagonisti Marco Mengoni e Lazza, l’attenzione è concentrata sugli ultimi passaggi amministrativi e sulle misure di sicurezza legate all’evento, destinato per la prima volta a svolgersi sul Molo 1 bis dell’Isola Bianca. Dopo una serie di confronti tra istituzioni, ordinanze comunali e portuali hanno ridisegnato temporaneamente l’operatività dell’area.

Il nuovo spazio prenderà il posto del Molo Brin, avviato verso una diversa destinazione, e ospiterà un palco orientato verso la città. L’area riservata al pubblico sarà organizzata secondo criteri di capienza e controllo, con percorsi dedicati ai mezzi di emergenza e una zona accessibile alle persone con disabilità. L’intero centro urbano, compresa via Principe Umberto, sarà interessato da un’estesa pedonalizzazione, mentre le attività portuali verranno riallocate per consentire l’allestimento.

Parallelamente, il Comune ha introdotto limitazioni sull’uso di artifici pirotecnici e sulla vendita di bevande in contenitori rigidi, oltre a una deroga sugli orari musicali nella notte di San Silvestro. Per favorire la mobilità sostenibile, la municipalizzata Aspo ha previsto un servizio navetta continuo tra i principali parcheggi e l’area del concerto, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e agevolare l’afflusso del pubblico.

