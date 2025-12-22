Ciro Grillo, depositate le motivazioni della condanna per stupro di gruppo

Il documento dio 72 pagine sulla condanna per stupro a Ciro Grillo.

Oggi, 22 dicembre, sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna per stupro di gruppo a Ciro Grillo e i suoi amici. Il documento presso la cancelleria del tribunale di Tempio è composto da 72 pagine complessive.

Questo deposito segue il verdetto emesso lo scorso 22 settembre, che aveva stabilito una pena di otto anni di reclusione per Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Grillo jr, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Per Francesco Corsiglia la condanna è stata più lieve, ovvero sei anni e sei mesi rispetto ai suoi amici.

