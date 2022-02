La manifestazione nel piazzale dell’ospedale di Tempio Pausania.

L’ormai ben nota situazione sanitaria che affligge la popolazione dell’Alta Gallura, unita alla grande preoccupazione sul destino dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, hanno spinto un folto gruppo di cittadini a unirsi in un “Comitato spontaneo cittadini di Gallura” a tutela della salute.

Proprio in difesa dell’ospedale di Tempio, presidio fondamentale di tutti i cittadini dell’Alta Gallura e Dell’Anglona, il Comitato Cittadini ha indetto per le ore 10 e 30 del 12 febbraio una manifestazione nel piazzale del Paolo Dettori. “La finalità è quella di dare voce a tutta la popolazione del territorio, in difesa dell’inviolabile diritto alla salute, sancito dalla Costituzione Italiana come fondamentale per il singolo individuo e per la collettività, riconoscendo pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sorta”, spiegano gli organizzatori.

“Parteciperanno all’evento anche i sindaci dei Comuni interessati, primi portavoce dei cittadini che li hanno eletti e principali interlocutori con i vertici nelle cui mani è riposta la vita del nostro Ospedale, ma anche la tutela del diritto alla salute di tutti, dai centri abitati più popolosi alle periferie più isolate“, conclude il comitato.