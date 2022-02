20 Massalia, il colossale asteroide che oggi “sfiorerà” la terra

Evento osservabile con un binocolo.

L’asteroide 20 Massalia, che in queste ore sta passando vicino alla terra, oggi raggiungerà la posizione ideale per l’osservazione con binocoli o piccoli telescopi, quindi senza strumenti particolarmente sofisticati.

L’asteroide si troverà infatti oggi opposizione al sole – cioè, rispetto alla terra, dalla parte opposta a quella del sole -, posizione che lo renderà particolarmente luminoso, ma raggiungerà oggi anche la posizione di perigeo con la terra – cioè di massima vicinanza nostro pianeta – alle 15:22.

L’asteroide sorgerà alle 17:44 e tramonterà alle 7:30, sarà pertanto visibile al meglio dall’Italia nelle ore serali e notturne nella zona della costellazione del Cancro.

20 Massalia è il più grande della famiglia di asteroidi “Massalia”, ed è stato scoperto il 19 settembre 1852 dall’astrologo italiano Annibale de Gasparis, dall’osservatorio astronomico di Capodimonte, ma ha preso il nome da “Massaglia“, traduzione in greco di Marsiglia, località in cui lo osservò Chacornac, co-scopritore, che lo aveva individuato il giorno dopo rispetto all’osservazione di De Gasparis.

L’evento non metterà in pericolo il pianeta terra, in quanto la distanza di 1.11 ua dal nostro pianeta è una distanza di sicurezza sufficientemente ampia. Pertanto, non si ripeteranno le scene già viste nel film di tendenza con Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, Don’t Look up