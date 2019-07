Il concorso.

Il Comune di Tempio ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia municipale, cat. C, posizione economica C1,con riserva in favore dei militari volontari ai sensi dell’art. 1014, comma 3, e 678, comma 9 del d.lgs 66/2010.

Il Bando di selezione è stato affisso all’Albo Pretorio il giorno 02/07/2019 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata a “Comune diTempio Pausania – Ufficio Servizi al Personale”e presentata entro il giorno 1 agosto 2019.

Le modalità per l’invio della domanda sono direttamente all’Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

