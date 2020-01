L’avviso del Comune.

Il Comune di Tempio informa i cittadini dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’avviso di indizione di una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, nell’ambito del Settore AA.II. E Personale.



Il termine di presentazione delle domande scade il prossimo 20 febbraio 2020.

Link all’albo pretorio (pubblicazione n. 47/2020).

